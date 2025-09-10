Rossi, ‘il ritorno di Celentano? Dalla Rai massima volontà’

agenzia

"Pronti a serata speciale con lui e ad accoglierlo a Sanremo"

ROMA, 10 SET – C’è la “massima volontà” da parte della Rai di accogliere il ritorno di Adriano Celentano: lo spiega l’Ad Giampaolo Rossi, sottolineando che in ballo c’è “l’idea di costruire insieme a lui un grande omaggio, una serata speciale su Rai 1”, basata non solo sul repertorio di archivio, “come proposto dalla signora Mori”, ma anche la possibilità di ospitarlo “a braccia aperte nel prossimo Festival di Sanremo”. “Adriano Celentano – sottolinea l’amministratore delegato della Rai in una nota – è un pezzo della storia della cultura popolare italiana; è un racconto della nostra nazione anche nel mondo. Per noi sarebbe un sogno rivederlo in Rai. Per questo la sollecitazione della signora Claudia Mori la facciamo nostra, con l’idea di costruire insieme a lui un grande omaggio, una serata speciale su Rai 1. Non ci accontentiamo del solo repertorio d’archivio, come ci viene proposto dalla signora Mori, ma vogliamo un rientro all’altezza della sua leggenda perché diventi un momento di festa per tutto il pubblico italiano. E se Adriano vorrà, lo accoglieremo a braccia aperte anche nel prossimo Festival di Sanremo”.

