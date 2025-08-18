Rossi, Teatro delle Vittorie intitolato a Baudo? Deciderà il cda

agenzia

'Lui uomo della Rai anche nei periodi di crisi'

ROMA, 18 AGO – Il Teatro delle Vittorie di Roma potrebbe essere intitolato a Pippo Baudo? “Questa è una decisione che prenderà il consiglio di amministrazione della Rai – ha risposto l’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi -. Io credo che è una valutazione che faremo sicuramente. A Pippo Baudo sarà dedicato qualcosa di importante della Rai, perché lui è stato un pezzo di storia importante per la nostra azienda. È stato uno di noi, mettiamola così, ed è stato sempre sentito come un uomo della Rai, anche nei periodi di crisi, diciamo”. Un po’ come tutte le “grandi storie d’amore”. “Pippo Buado – ha aggiunto – ha lasciato un vuoto incredibile nella storia del nostro Paese, ma anche nella storia della televisione e in modo particolare nella storia della Rai. Questo perché lui ha rappresentato veramente il volto più bello dell’intrattenimento, più elegante, più curioso. Era un grandissimo conoscitore del mezzo televisivo, lo ha innovato con grande capacità, era un perfezionista della TV ed era soprattutto un uomo legatissimo a questa azienda. E mi piace ricordare il fatto che quando la famiglia ha chiesto la possibilità di fare qui al Teatro delle Vittorie una camera ardente per Pippo nel giro di una notte l’azienda si è mobilitata”.

