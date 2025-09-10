Sabato all’Archiginnasio la camera ardente di Stefano Benni

agenzia

L'ultimo saluto nella biblioteca in centro a Bologna

BOLOGNA, 10 SET – Bologna si prepara a dare l’ultimo saluto a Stefano Benni, lo scrittore e poeta morto ieri all’età di 78 anni. La Camera ardente si terrà sabato dalle 11 alle 17 nel Cortile dell’Archiginnasio, palazzo che è stato sede storia dell’Università e che oggi ospita una delle più grandi biblioteche d’Italia, che si trova in piazza Galvani, a poca distanza da piazza Maggiore. Alle 11 si terrà un momento istituzionale e commemorativo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA