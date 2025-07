Sabato prossimo inizia a Caserta ‘Un’estate da Re’ e Gergiev c’è

agenzia

Il via lo darà Toni Servillo. In cartellone concerto confermato

NAPOLI, 16 LUG – Per ora è tutto confermato. Il concerto del maestro Valery Gergiev, al centro di serrate polemiche per la sua vicinanza a Putin, si terrà regolarmente. Nel cartellone della IX edizione di ‘Un’estate da re, alla Reggia di Caserta, il prossimo 27 luglio, c’è e viene definito dagli organizzatori l’ “indimenticabile concerto sinfonico”. In tanti, in primis il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, hanno chiesto l’annullamento “del concerto dell’amico e consigliere di Putin, Valery Gergiev”. Un concerto, a detta del ministro, che “può trasformare un appuntamento musicale di livello alto, ma oggettivamente controverso e divisivo, nella cassa di risonanza della propaganda russa. Ciò che per me sarebbe deplorevole”. Ad alzare la voce contro l’appuntamento era stata Julija Navalnaja, moglie del dissidente russo Navalny, secondo cui “il famoso direttore d’orchestra russo” è un “caro amico di Vladimir Putin. Non solo un amico. E non solo un sostenitore”. Ma ieri il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha ribadito la sua volontà di confermare il concerto e di non voler “accettare logiche di preclusione o di interruzione del dialogo, perché questo non aiuta la pace”. Sabato prossimo la rassegna, che è appuntio programmata e finanziata dalla Regione Campania, prenderà il via con Toni Servillo che darà voce a quattro sonetti che accompagnano Le Quattro Stagioni. E, se si va avanti nel programma, il 27 luglio Gergiev c’è. Il maestro dirigerà l’Orchestra filarmonica del Teatro “G. Verdi” di Salerno e i solisti dell’Orchestra del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, nell’esecuzione de l’Overture (La Forza del destino, G. Verdi), la Sinfonia n.5 in Mi minore Op. 64 di Pëtr Il’ič Čajkovskij, Bolero di Maurice Ravel.

