Sabrina Ferilli, per me Pippo ha un merito straordinario

agenzia

Attrice all'ANSA: mi ha portato a Sanremo quando non ero nessuno

ROMA, 17 AGO – ”Noi professionisti dello spettacolo dobbiamo sempre a chi ci dà grandi possibilità, di fare cose che restano, cose riuscite, artisticamente o per riscontro di pubblico. Dipendiamo da cosa facciamo e da cosa ci viene proposto e chi ci chiama, ci dirige, ci contatta”. A dirlo è Sabrina Ferilli, in un sentito ricordo di Pippo Baudo all’ANSA. ”Ma non bisogna dimenticare, anzi bisogna dare un posto d’onore – aggiunge – a tutti quelli che poi invece ti chiamano quando non sei nessuno, quando fai parte di un mondo che è anonimo. Baudo per la tv fece questo per me a Sanremo, come Garinei e Giovannini per il teatro e la scena, così come Ferreri e Virzì per il cinema. È per questo che dico che Pippo Baudo è stato un uomo estremamente importante per me, mi ha preso che non ero nessuno e mi ha dato la possibilità di calcare la scena, non una scena qualunque, ma quella di Sanremo quando faceva 30 e 40 milioni di spettatori. Quindi per quanto mi riguarda Pippo ha un merito straordinario nei miei confronti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA