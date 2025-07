Sal Da Vinci fa vibrare la Sicilia: due tappe tra Palermo e Catania

spettacoli

Il tour estivo del poliedrico artista partenopeo celebra la sua terra del cuore con concerti

Il conto alla rovescia è cominciato mesi fa, non appena ha annunciato il suo tour estivo. Sal Da Vinci, non è un caso, ha “posto in cima” la Sicilia, terra a lui cara, fissando qui due date, sabato 26 luglio al Teatro di Verdura di Palermo e domenica 27 alla Villa Bellini di Catania, entrambe le tappe organizzate da Giuseppe Rapisarda Management ed inseriti nel cartellone del “Wave Summer Music 2025”; inoltre, il concerto di Catania fa parte della rassegna “Catania Summer Fest 2025”, promossa dal Comune di Catania.

Gli addetti ai lavori non esitano ad indicare nella poliedricità la dote principale dell’artista partenopeo, capace di esibirsi come cantante, autore, attore e interprete. Il musical “Scugghizzi” è soltanto uno degli show che hanno caratterizzato la straordinaria carriera del Sal nazionale (anzi internazionale, considerato che è nato a New York). Tutti i suoi spettacoli teatrali e musicali hanno ottenuto un incredibile riscontro di pubblico e critica, facendo registrare puntualmente il “sold out” e, a riguardo, l’artista si è espresso così:

“Il tour – dice – è una festa popolare e ogni sera è una sorpresa per me vedere i tanti che comprano il biglietto ed ai quali sono grato. Non mi aspettavo di arrivare sino a qui e vi assicuro che considero qualcosa di sorprendente ciò che mi è accaduto da un anno a questa parte”.