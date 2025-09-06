Sala: ‘Armani subito al Famedio se la famiglia vuole’

agenzia

Poi deciderà una commissione ma penso non ci saranno problemi

MILANO, 06 SET – “Io sono assolutamente favorevole all’iscrizione al Famedio, lo valuterà una commissione, ma credo che non ci saranno problemi, però sarà rispettoso chiedere alla famiglia se la cosa fa piacere”: così il sindaco di Milano Beppe Sala, all’uscita della camera ardente per Giorgio Armani, spiega come Milano intende ricordare il grande stilista. La commissione delegata si riunirà nelle prossime settimane e quindi “siamo ancora in tempo per farlo quest’anno”.

