Sala, ‘sulla Beic abbiamo lavorato, nessuna sottovalutazione’

agenzia

Sindaco risponde a Giuli: "Voglio continuare a essere educato"

MILANO, 25 MAG – “La questione della Beic non è stata sottovalutata, di fatto ci abbiamo lavorato e anche tanto”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, replicando al ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha sottolineato come per la Beic, la Biblioteca europea di informazione e cultura, su cui i lavori sono in corso, “gli impegni vanno mantenuti” e che non deve essere una “location da apericena”. “Io ho avuto la fortuna di essere educato in un ambiente in cui la buona educazione era tutto, e me lo porto dietro tutta la vita – ha rimarcato Sala a margine della commemorazione di Alberto Brasili, giovane ucciso da militanti di estrema destra -, quindi voglio continuare a essere educato dal punto di vista relazionale ed istituzionale”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA