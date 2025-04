Salone del Libro, 2.000 eventi al Lingotto e 500 Off

agenzia

Dal 15 al 19 maggio, nasce lo spazio Romance Pop Up

TORINO, 08 APR – Oltre 2.000 eventi al Lingotto e oltre 500 sul territorio con il Salone Off, 137 mila metri quadrati espositivi, 700 stand, 51 sale e 220 ore di laboratori. Sono i numeri della XXXVII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino – presentata alle Ogr – in programma da giovedì 15 a lunedì 19 maggio al Lingotto Fiere, per il secondo anno diretto da Annalena Benini. Il tema già annunciato è ‘Le parole tra noi leggere’, ospiti la regione Campania e i Paesi Bassi. La Lectio inaugurale dal titolo Vediamo un po’ è di Yasmina Reza, scrittrice e drammaturga francese. Per il primo anno l’Auditorium del Centro Congressi Lingotto, sarà aperto al pubblico dal giovedì al lunedì, così da avere a disposizione dei visitatori circa 18.000 posti a sedere in più per assistere alla programmazione. Inoltre in questa edizione del 2025 nasce Romance Pop-up: uno spazio destinato all’attività di meet&greet con le più importanti firme del genere romance. Tanti gli ospiti, protagonisti delle otto sezioni, tanti grandi nomi internazionali come Jan Brokken, Mircea Cărtărescu, Javier Cercas, Tracy Chevalier, Caroline Darian, Joël Dicker, Etgar Keret, Paul Murray, Valérie Perrin, Jean Reno, Adania Shibli , Scott Turow con Presunto colpevole, Rie Qudan, David Quammen. Ci saranno Toni Servillo, Cristina e Francesca Comencini, Antonio Scurati, Salmo, Viola Ardone, Beppe Severgnini e Matteo Lancini.

