Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia: un sorriso lungo trent’anni

spettacoli

Da Zafferana prende il via il live di due volti amatissimi della Sicilia: tra musica, risate e ricordi

Da Zafferana parte il tour estivo di Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia tra i volti più amati della Sicilia con uno spettacolo live emblematico e accattivante. Il prossimo 30 luglio alle ore 21i riflettori della kermesse “Etna in scena” sono puntati sull’evento imperdibile “30 anni Insieme…. ma non finisce qua”, un’occasione importante per raccontare, accompagnati dal pianoforte di Alvise Chisari, 30 anni di amicizia, di professionalità che ha dato vita ad un sodalizio artistico di grande successo.

Il segreto sta nella loro semplicità, nel non essersi mai montati la testa e nell’essere tali e quali, sia sul palco che per la strada. Incontrarli è come salutare o scambiare quattro chiacchiere con l’amico della porta accanto.

Un “amore artistico a prima vista” scattò in occasione di una delle puntate di “Insieme” presentate da Salvo La Rosa, all’interno del ristorante “Giardino d’inverno”, quando Giuseppe Castiglia, reduce dal successo di “La sai l’ultima?” fu invitato come ospite assieme alla Compagnia di Giacomo Pappalardo.

Fu un colpo di fulmine umano e professionale, tanto che Giuseppe Castiglia divenne una presenza fissa in ogni puntata del talk piu amato di Sicilia, dove la coppia potè sbizzarrirsi a intrattenere il pubblico, suscitando simpatia, divertimento e tante risate. Da qui tante tappe importanti della loro carriera che saranno ripercorse in questo tour col quale intendono contraccambiare l’affetto che il pubblico ha per loro.

I due mattatori assicurano tanta musica e battute esilaranti per divertire, ma soprattutto per divertirsi insieme, come due compagni di scuola, come due amici, accomunati da una naturale empatìa. Lo spettacolo è rivolto al pubblico di tutte le età, un abbraccio di “due cuori che battono all’unisono “e che riusciranno a ricreare l’atmosfera di una festa in famiglia.