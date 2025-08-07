San Carlo, arriva decreto nomina Macciardi, parte ricorso civile

agenzia

Contro la delibera di designazione del sovrintendente

NAPOLI, 07 AGO – Agli uffici del Teatro di San Carlo di Napoli è stato notificato il decreto di nomina del soprintendente Fulvio Adamo Macciardi, firmato martedì sera dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Lo apprende l’ANSA. E sempre oggi è stato depositato presso il Tribunale civile di Napoli il ricorso del sindaco della città e presidente della Fondazione Teatro di San Carlo, Gaetano Manfredi, contro la deliberazione dei tre consiglieri del Consiglio di Indirizzo (due di nomina governativa e uno espressione della Regione Campania) che, lunedì sera, avevano proposto al ministro la nomina di Macciardi. Una riunione del CdI che il sindaco e presidente Manfredi aveva sconvocato per suoi impegni istituzionali a Roma. Non si esclude che in via cautelare il giudice civile possa esprimersi già domani sulla deliberazione dei tre consiglieri relativa alla designazione di Macciardi. Al momento non è invece stato ancora depositato l’annunciato ricorso al Tar contro il decreto del ministro di nomina del sovrintendente.

