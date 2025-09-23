San Carlo, il Tribunale di Napoli decide il 30 settembre

agenzia

Oggi udienza di merito sui due ricorsi presentati da Manfredi

NAPOLI, 23 SET – La decisione del Tribunale di Napoli rispetto ai due ricorsi presentati dal sindaco di Napoli e presidente della Fondazione Teatro di San Carlo, Gaetano Manfredi, contro la nomina di Fulvio Adamo Macciardi a soprintendente del Massimo napoletano, decisa dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, arriverà il prossimo 30 settembre. Lo ha stabilito il giudice al termine dell’udienza di merito che si è tenuta oggi.

