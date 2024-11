San Paolo, il museo di arte Masp inaugura un nuovo edificio

agenzia

È stato dedicato al collezionista italiano Pietro Maria Bardi

SAN PAOLO, 26 NOV – Il Museo d’Arte di San Paolo, il celebre Masp che ospita una delle collezioni d’arte più importanti dell’America Latina, ha ampliato la sua capacità espositiva grazie a un nuovo edificio di 70 metri. Inaugurato oggi e fruibile ai visitatori a partire dal prossimo marzo, il grattacielo è stato chiamato ‘Pietro Maria Bardi’ in omaggio al primo direttore artistico del museo e si trova accanto all’edificio originario che ora passerà a chiamarsi ‘Lina Bo Bardi’ in omaggio alla sua creatrice, l’architetta italiana icona del modernismo. Con il nuovo edificio, il Masp aumenta del 66% il suo spazio espositivo, poiché cinque dei 14 piani del nuovo museo saranno dedicati alle mostre, mentre due saranno spazi polifunzionali, per spettacoli ed eventi. Il direttore del Masp, Heitor Martins, ha definito il nuovo edificio “un sogno” poiché la costruzione originale creata nel 1968 era diventata “piccola”. A causa del poco spazio, infatti, oggi il museo espone meno dell’1% della sua collezione, che può contare su 11.000 opere tra dipinti, sculture, oggetti, fotografie, video e abiti di epoche diverse, provenienti da Europa, Africa, Asia e America.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA