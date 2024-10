Sandro Veronesi ribadisce che non parteciperà alla Buchmesse

agenzia

Sarà in città per impegni professionali finanziati privatamente

ROMA, 16 OTT – A seguito della recente diffusione di notizie inesatte riguardanti la presenza di Sandro Veronesi alla Buchmesse di Francoforte, lo scrittore desidera chiarire che, come comunicato il maggio scorso, non prenderà parte a nessun evento di nessun tipo in questa edizione della Buchmesse. Veronesi – spiega una nota – sarà in città per impegni di natura professionale, privatamente finanziati.

