agenzia

I dati della total audience

SANREMO, 14 FEB – La terza serata del festival di Sanremo di Carlo Conti è stata in seguita in media su Rai1 – in termini di total audience – da 10 milioni 700mila spettatori pari al 59.8% di share.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA