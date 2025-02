Sanremo 2025, premio alla carriera per Venditti. Conti: «Pezzo importante della musica italiana»

Il festival

Stasera il cantautore romano proporrà Amici Mai e Ricordati di me

Carlo Conti rivendica la scelta di aver assegnato ad Antonello Venditti il Premio alla Carriera al festival di Sanremo, nonostante il cantautore romano abbia frequentato pochissimo l’Ariston e comunque mai in gara. «È un grande cantautore e indipendentemente dal rapporto con Sanremo è un pezzo importante della storia della musica italiana».

Il conduttore e direttore artistico ha ricordato di aver consegnato il premio in passato anche a Giorgio Moroder «che non ha mai calcato il palco dell’Ariston». In realtà però Moroder fu direttore artistico nel 1997. Stasera Venditti proporrà Amici Mai e Ricordati di me.

