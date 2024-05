Sanremo, Carlo Conti nuovo direttore artistico e conduttore del Festival

Musica

Sará Carlo Conti il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Lo ha annunciato il Tg1. Una decisione unanime dei vertici aziendali, l’amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi, di concerto con il direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea, spiega una nota della Rai, che prosegue: “Per i prossimi due anni Conti sará al timone del piú importante evento multimediale nazionale organizzato dalla Rai e dal Comune di Sanremo. Per il conduttore non si tratta di un semplice ritorno al Festival ma di una nuova sfida che, come obiettivo, ha quello di continuare a promuovere e valorizzare le nuove tendenze, cosi come fece nelle tre edizioni di successo, dal 2015 al 2017, che vide lanciare artisti oggi protagonisti della musica italiana. Il direttore artistico é giá al lavoro per un Festival con tante sorprese e novitá”.

