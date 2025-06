Sanremo, Commissione valutazione dichiara ammessa l’offerta Rai

agenzia

Il sindaco: "I tempi per la valutazione dovranno essere celeri"

SANREMO, 18 GIU – La Commissione di valutazione ha detto “sì”, l’offerta della Rai, l’unica giunta in Comune per organizzare il Festival di Sanremo nel prossimo triennio (con eventuale proroga di altri due anni), aveva tutti i requisiti per essere ammessa. “La Commissione ha aperto la busta ed ha rilevato che sul piano documentale contiene quello che era stato richiesto nella nostra manifestazione di interesse – ha affermato il sindaco della città dei Fiori, Alessandro Mager – per cui la partecipazione della Rai è stata dichiarata ammissibile. Ora ci sarà la fase di valutazione”. Il collegio esaminatore era composto da Rita Cuffini, dirigente del Settore Turismo (presidente); Monica Di Marco, dirigente settore segretario generale e Cinzia Barillà, dirigente settore servizi finanziari, entrambe membri. Sui tempi prefissati dal Comune per la valutazione, il primo cittadino ha aggiunto: “Dovranno essere celeri. La Commissione deciderà, però, quando riunirsi, io penso che lo farà a breve. Poi non so quante sedute avranno bisogno per stabilire la conformità della proposta alla nostra richiesta. Spero che anche questa fase sia molto rapida, per poi passare a quella della negoziazione diretta, che anche in questo caso spero non porti via troppo tempo. In sostanza noi, e credo anche la Rai, vorremmo arrivare a una definizione il più presto possibile”. Sui tanti mesi di silenzio tra Rai e Comune, Mager ha dichiarato: “È vero, sono mesi che non ci sentiamo con la Rai, ma abbiamo fatto deliberatamente questa scelta di riservatezza, perché discutevamo di una procedura a evidenza pubblica che è molto delicata e che riguarda una manifestazione che coinvolge interessi economici importantissimi, per cui occorreva assolutamente mantenere riservatezza e equidistanza dato che le parti”.

