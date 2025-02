Sanremo, decide il televoto che affossa Giorgia e premia Olly

agenzia

SANREMO, 16 FEB – A guardare il grafico dei risultati delle votazioni, risulta chiaro che il festival di Sanremo è stato fin dalla prima serata una questione tra un pugno di artisti, che a seconda della serata si sono trovati in testa alle preferenze. La prima serata, quella votata solo dalla sala stampa, ha visto imporsi Giorgia, davanti a Simone Cristicchi, Brunori Sas, Lucio Corsi e Achille Lauro. Mercoledì e giovedì hanno espresso le loro preferenza la Giuria delle Radio e il televoto con un risultato complessivo che ha visto in testa Brunori Sas, seguito da Olly, Cristicchi, Fedez e Giorgia, lasciando fuori dalla top five Achille Lauro e Lucio Corsi (sesto e settimo). Più complessa la serata finale del sabato. Per le radio i primi in testa Giorgia, poi Lucio Corsi, Achille Lauro, Coma_cose, Brunori Sas. Anche dal voto della sala stampa bene Giorgia, seguita da Lucio Corsi, Achille Lauro, Brunori Sas e Olly. Il televoto ha premiato Brunori Sas, poi Olly, Lucio Corsi, Fedez, Achille Lauro lasciando fuori Giorgia dai primi cinque e portando così alla classifica della serata che vedeva in testa Brunori Sas, poi Olly, Lucio Corsi, Giorgia e Achille Lauro. A questo punto, è stata stilata una classifica generale, considerando tutti i voti delle serate precedenti di tutte le giurie (ad esclusione di quelle del venerdì dedicata alle cover), che ha portato alla cinquina per la fase finale: Brunori Sas in testa, Olly secondo, Lucio Corsi terzo, poi Simone Cristicchi e Fedez. Le giurie sono state chiamate a votare per decretare il vincitore: Radio e Stampa hanno puntato sul trio Lucio Corsi, Olly, Brunori Sas, mentre il televoto su Olly, Corsi, Fedez. La classifica congiunta ha premiato Lucio Corsi, a seguire Olly, Brunori Sas, Fedez, Simone Cristicchi. Il conteggio finale, che ha tenuto in considerazione tutte le votazioni, ha portato infine alla vittoria di Olly. Discorso a parte per la serata del venerdì dedicata alle cover, che non rientrava nel calcolo complessivo per la vittoria finale, che ha messo tutte e tre le giurie d’accordo sul nome di Giorgia con Annalisa, così come su Lucio Corsi con Topo Gigio al secondo posto. Il terzo gradino del podio per le radio era da assegnare a Serena Brancale con Alessandra Amoroso, per la sala stampa ad Achille ed Elodie, per il televoto – che è riuscito ad imporsi – a Fedez con Marco Masini.

