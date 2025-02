Sanremo, il ciclone Jovanotti irrompe al Festival: lo spettacoli di tamburi e batterie in strada

Musica

Tamburi per le strade, al porto, al forte Santa Tecla, sui balconi delle abitazioni: il ciclone Jovanotti si abbatte su Sanremo, sulle note dell’Ombelico del Mondo. Entra in teatro accompagnato da 10 ballerini di Bollywood, poi con Il più grande spettacolo dopo il Big Bang è già in platea, abbracciato dal pubblico impazzito. Il tempo di un bacio alla figlia Teresa in platea e Jova, tutto d’oro vestito, è già sul palco, per un medley su I love you baby, Fuori onda, A te.

