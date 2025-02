Sanremo, il piccolo esperto siciliano della storia del Festival “promosso” a presentatore

Bambini

Samuele Parodi, di Zafferana Etnea, pur avendo soltanto 11 anni conosce tutto del Festival della canzone italiana

Carlo Conti lo presenta come un grande esperto della storia del Festival di Sanremo e lo invita a raggiungerlo sul palco. E’ Samuele Parodi, spigliatissimo bambino di soli 11 anni originario di Zafferana Etnea. Cosa fai nella vita? «Canto, recito, danzo», risponde il piccolo. Inizia il quiz: «Chi ha vinto nel 2015, il mio primo Festival?», chiede Conti. «Il Volo con “Grande amore”», risponde il bambino. E via via domande sempre più difficili, anche dagli ospiti in platea. Vista la performance, Samuele viene premiato: Carlo Conti gli passa il cartoncino da presentatore e il bambino lancia il cantante in gara, Massimo Ranieri, e la sua canzone “Tra le mani un cuore”.

