Sanremo, la scaletta della terza serata: dai Duran Duran a Miriam Leone, cosa propone il Festival

Giovedì 13 febbraio l’onda anni ’80 si prepara a travolgere la terza serata del festival di Sanremo con l’arrivo dei Duran Duran: a 40 anni dalla prima esibizione all’Ariston, la band proporrà un medley di successi e Wild Boys. Tre le primedonne sul palco, ad accompagnare Carlo Conti: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa.Ospiti anche Iva Zanicchi, che riceverà il premio alla carriera, e Edoardo Bennato, la cui vita controcorrente è raccontata in Sono Solo Canzonette, il documentario di Stefano Salvati, presentato da Rai Documentari e Daimon Film, in arrivo il 19 febbraio in prima serata su Rai1.E ancora i ragazzi del Teatro Patologico, il progetto fondato dall’attore e regista Dario D’Ambrosi, che è riuscito a trasformare la disabilità in una risorsa, capace di arricchire e rivoluzionare il linguaggio teatrale. E sei protagonisti della nuova stagione di Mare Fuori, dal 12 marzo in anteprima su RaiPlay e dal 26 su Rai2.Sul palco gli altri 14 Big, sottoposti (come nella seconda serata) al giudizio di Televoto (con un peso del 50%) e Giuria delle Radio (50%). A fine serata l’annuncio dei cinque più votati, non in ordine di piazzamento.È anche la serata che laurea il vincitore delle Nuove Proposte, stabilito in base a Televoto (34%), Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%), Giuria delle Radio (33%).Previsto anche un collegamento in diretta con l’Amerigo Vespucci, che sta per approdare ad Alessandria d’Egitto. E sul Suzuki Stage di piazza Colombo, è atteso Ermal Meta.

