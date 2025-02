Sanremo, le pagelle della terza serata: Miriam Leone bella e brava (voto 7.5), Iva Zanicchi highlander (10)

Spettacoli

Effetto nostalgia con un tuffo negli anni Ottanta grazie ai Duran Duran

Le pagelle della terza serata del festival di Sanremo.

CARLO CONTI – VOTO 7 Leggermente sottotono rispetto ai primi due appuntamenti (come tutta la sera del resto). Pedala, pedala (e macinando ascolti record), a metà strada evidentemente ha bisogno di fermarsi a far rifornimento. Ci sta.

MIRIAM LEONE – VOTO 7.5 Porta la bellezza (scontato), la classe (immaginabile), la bravura (quella di attrice era nota, quella da conduttrice è stata una scoperta). La miss.

KATIA FOLLESA – 8 Una di noi. Con le sue braccia morbide, il corpetto contenitivo,i bollori da ragazzina per Simon Le Bon (che riesce a baciare sulla bocca, per l’invidia delle 50-60enni di oggi), ma con un’ironia tutta da ammirare. A lei il (non sempre facile) compito di tenere sveglio il pubblico dell’Ariston. La simpatica.

ELETTRA LAMBORGHINI – 7 Una bimba al parco giochi. Urletti, gridolini, risatine. Però rimane sullo sfondo (abiti a parte, che non passano di certo inosservati. Nel bene e nel male). «Essere me stessa è un lavoro a tempo pieno», è la scritta che ha sfoggiato sulla mantella nel collegamento pre-festival. Le crediamo sulla parola. La pazzarella.

EDOARDO BENNATO – VOTO 7 Apre il festival ricordando a tutti che Sono solo canzonette (ma qui in questo girone dantesco che è Sanremo nella settimana del festival chi riesce a credergli?). Fa sentire ancora di più la mancanza del rock in questa edizione del festival. Breve, ma intenso.

SAMUELE PARODI – VOTO 9 Che dire… enciclopedia vivente del festival di Sanremo a 11 anni. Risponde a tutto, senza esitazione: vittorie, podi, annate, conduttori. Ottiene il privilegio di presentare l’entrata di Massimo Ranieri e ruba la scena a Carlo Conti. Il simpatico secchione.

TEATRO PATOLOGICO – VOTO 9 L’inclusione che abbatte le barriere, l’arteterapia come cura delle disabilità fisiche e psichiche. Un messaggio potente e gentile. Perché nessuno deve rimanere indietro.

DURAN DURAN – VOTO 7.5 Effetto nostalgia, con un tuffo negli anni Ottanta. Ma Simon Le Bon non è più quel ragazzo che tutte le ragazzine avrebbero voluto sposare. Da Wild boys a old boys è un attimo, che è durato 40 anni. Infiammano comunque l’Ariston.