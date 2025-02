Sanremo, Marcella Bella: «Io raccomandata? Canto solo da 56 anni….». Il photocall della cantante catanese

IL FESTIVAL

L'artista mette a tacere le voce su un presunto endorsement politico

«Io raccomandata? Voglio tranquillizzare tutti: canto solo da 56 anni e non ho bisogno di essere raccomandata da nessuno. Io sono abbastanza importante nella canzone italiana e non ho bisogno di scomodare persone importanti”. Così Marcella Bella, in gara a Sanremo 2025 con il brano “Pelle di diamante”, risponde con fermezza alle voci di una sua presunta raccomandazione politica.

L’artista mette così a tacere ogni insinuazione e lancia una provocazione: «E allora uno sconosciuto che arriva tra i big da dove arriva? La domanda è stata posta solo per me».

L’artista – protagonista oggi del photocall per fotografi e giornalisti – racconta poi il suo brano: «Parla un po’ di me e del mio carattere. E anche le altre donne dovrebbero avere più forza e farsi una specie di corazza. Io, nella canzone, suggerisco di farsi una corazza di diamanti, perché è la pietra più dura e preziosa e mai come in questo momento ne abbiamo bisogno».

Per Marcella Bella, le donne stanno attraversando un momento difficile: «Quando ero piccola e vivevo in Sicilia si parlava di delitto d’onore ma poi le cose sono migliorate. Mai mi sarei aspettata che nel 2025 alcuni uomini invece di divorziare preferiscano eliminare». La canzone, quindi, «è un piccolo contributo, è un inno alle donna».