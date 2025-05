Sanremo, unica manifestazione di interesse dalla Rai

agenzia

Mager: "Oggi passaggio chiave, soddisfatti di questo esito"

SANREMO, 19 MAG – Una sola busta, quella della Rai, è stata presentata all’odierna scadenza dei termini per la manifestazione di interesse relativa all’individuazione del partner per l’organizzazione e la trasmissione, in chiaro, del Festival della Canzone Italiana per le edizioni 2026, 2027 e 2028, con eventuale proroga per un massimo di due anni. “Se le verifiche di congruità e delle procedure giuridiche in corso confermeranno l’esito delle procedure sulla manifestazione del Festival di Sanremo, si aprirà poi la fase di negoziazione prevista dal bando – commenta il sindaco della città dei Fiori, Alessandro Mager -. Certamente quello di oggi è stato un passaggio chiave e come amministrazione possiamo dirci soddisfatti di questo esito”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA