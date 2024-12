Santa Rosalia, il Festino 2024 premiato tra i primi tre grandi eventi mondiali

WORLD GRAN PRIX

La 400esima edizione del Comune di Palermo è stata sostenuta dalla Regione Siciliana con 500mila euro

Il 400esimo Festino di Santa Rosalia, una edizione da record promossa dal Comune di Palermo e sostenuta anche dal governo regionale con un contributo di 500mila euro, si conferma tra i grandi eventi del 2024. È stato infatti in gara per il BEA World Grand Prix, la competizione di eventi internazionali alla quale hanno partecipato 460 tra le iniziative più importanti del mondo.

Il Festino, entrato subito in finalissima tra i primi 10 eventi, è stato premiato con la medaglia d’argento per la sezione Cultura (preceduto dal festival multimediale dedicato alla pittura che ha coinvolto le principali città polacche e davanti alla Turandot messa in scena alla Scala per il centenario di Puccini) e con quella di bronzo nella classifica generale, dopo la campagna di Corona sulle Olimpiadi di Parigi 2024 e Amerigo Vespucci World Tour 2023-2025.