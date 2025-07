i film in concorso

Presentata l'edizione numero 82. I lavori aperti dal presidente della Biennale, il siciliano, Pietrangelo Buttafuoco

Sarà la prima volta di Julia Roberts sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia. Ma l’edizione numero 82 vedrà sfilare anche George Clooney, Al Pacino, Jude Law nei panni di Putin in Il mago del Cremlino. Tornerà Emma Stone diretta ancora una volta da Yorgos Lanthimos, ci saranno Emily Blunt e Kate Blanchet. Dalla Biblioteca dell’Archivio storico della Biennale, il direttore artistico del settore Cinema Alberto Barbera ha svelato il programma dell’82esima Mostra internazionale d’arte cinematografica. Dal 27 agosto al 6 settembre arriva a Venezia il meglio della settima arte mondiale, perché quella di Venezia «è una mostra e non un festival», ha sottolineato in apertura di conferenza stampa il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco.

Le pellicole italiane in concorso