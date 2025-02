Sarà Lucio Corsi a rappresentare l’Italia a Eurovision

agenzia

Olly, il vincitore di Sanremo rinuncia

ROMA, 22 FEB – Sarà Lucio Corsi, arrivato secondo nella 75sima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, a rappresentare l’Italia a Basilea durante Eurovision Song Contest 2025. Il contest internazionale che vede in gara 37 nazioni, di cui 5 big five, tra cui proprio l’Italia, prevede 2 semifinali, in onda il 13 e il 15 maggio su Rai 2, e la cosiddetta Grand Final, in cui si esibirà l’artista italiano con il brano “Volevo essere un duro”, in onda su Rai 1, Raiplay e Rai Radio2 il 17 maggio. Lo annuncia la Rai dopo la rinuncia di Olly vincitore di Sanremo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA