Scala, Bolle con bandiera Palestina e scritta ‘stop genocidio’

MILANO, 23 SET – La Scala ha chiesto di fermare il genocidio a Gaza insieme alla sua principale étoile Roberto Bolle. Ieri sera, nel giorno dello sciopero, nel teatro milanese, è andato in scena il balletto Trittico Lander / Kylián / Béjart. E alla fine dello spettacolo, al momento degli applausi, sono saliti in palcoscenico ballerini e maestranze con alcune bandiere della Palestina, una tenuta da Roberto Bolle, mentre sullo sfondo è apparsa la scritta ‘Stop al Genocidio’ Il tutto fra gli applausi del pubblico. Lo stesso Bolle e la sezione Anpi del teatro alla Scala hanno ripostato i video.

