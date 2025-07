Scarlett Johansson con Jurassic World diventa la star che ha fatto incassare di più nella storia del cinema

BOTTEGHINO

Con quest’ultimo blockbuster, l’attrice quarantenne supera anche i colleghi maschi

L’ottimo debutto di “Jurassic World – La Rinascita” mescola le carte a Hollywood e incorona una nuova regina del botteghino: Scarlett Johansson. Il settimo capitolo della saga preistorica creata da Michael Crichton e Steven Spielberg ha raccolto 318 milioni di dollari nei primi cinque giorni in sala, rendendo la sua protagonista la star che ha fatto incassare di più nella storia.

Con quest’ultimo blockbuster, i film interpretati dall’attrice quarantenne – Vedova Nera negli Avengers – hanno venduto biglietti per 14,8 miliardi di dollari a livello globale, superando i colleghi maschi dell’universo Marvel come Samuel L. Jackson (a quota 14,6 miliardi) e Robert Downey Jr. (14,2 miliardi).