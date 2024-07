Scarlett Johansson, sono la donna che vende la Luna

agenzia

L'attrice con Channing Tatum in Fly Me to the Moon

ROMA, 09 LUG – “Interpreto una donna incredibilmente brava nel suo lavoro, una donna piena di qualità totalmente realizzata in ogni aspetto che sa quando ha fatto qualcosa di sbagliato e lo ammette, una persona piena di integrità, anche se c’è chi pensa il contrario”. Così Scarlett Johansson parla del suo personaggio di Kelly Jones in quella commedia romantica, spruzzata di allunaggio e marketing, che è Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna di Greg Berlanti, in sala dall’11 luglio con Eagle Pictures. Ambientato nel contesto dello storico allunaggio Nasa dell’Apollo 11, questo film sembra politicamente scorretto, ma poi non lo è affatto. Assunta per rilanciare l’immagine pubblica della Nasa, Kelly Jones, ragazza anche troppo smart del marketing, si scontrerà inevitabilmente con Cole Davis (un Channing Tatum con una pettinatura infelice), direttore del programma di lancio tutto d’un pezzo. Lei vuol fare di questa missione un brand commerciale vincente capace di portare tanti soldi e consenso alla Nasa in piena crisi, dagli orologi ai detersivi, mentre lui è all’antica ed è contrario ad ogni cambiamento. Quando la Casa Bianca ritiene che la missione sia troppo importante per fallire, la Jones, che ormai ha conquistato tutti, viene incaricata di inscenare un finto sbarco sulla Luna come piano di riserva , una storia già raccontata più volte come in Moonwalkers nel 2015 dove si sostiene che lo sbarco sulla luna del luglio del 1969 non sia mai accaduto, ma sarebbe invece stato messo in scena da Stanley Kubrick in persona. Così mentre si prepara la vera missione Apollo 11, Kelly lavora allo stesso tempo a una finta se le cose si dovessero mettere male.

