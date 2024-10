Scorsese, non dico arrivederci al cinema, ho film da fare

agenzia

Il regista a Torino per ricevere il Premio Stella della Mole

TORINO, 07 OTT – “No, non intendo assolutamente dire arrivederci al cinema. Devo fare ancora alcuni film, spero che Dio mi dia la forza e i soldi per farli”. Così il regista Martin Scorsese in un incontro con la stampa al Museo del Cinema, dove questa sera riceverà il Premio Stella della Mole. “Il film su Sinatra è stato rimandato, quello su Gesù ci sto lavorando” ha spiegato il regista a proposito dei tempi posticipati a una data indefinita dei due film che aveva annunciato di voler girare Vita di Gesù e Sinatra back- to-back.

