Scotti batte De Martino, il ‘grazie’ di Pier Silvio Berlusconi

agenzia

"Dalla concorrenza si vince solo con fortuna e senza meriti"

ROMA, 04 SET – Gerry Scotti si aggiudica anche il secondo confronto con Stefano De Martino: La Ruota della Fortuna ha raccolto ieri su Canale 5 una media di 4 milioni 109mila telespettatori pari al 23% di share, mentre Affari Tuoi su Rai1 ha raccolto 3 milioni 993mila pari al 22.4%, anche se si assottiglia la distanza tra i due game show rispetto alla prima sfida di martedì sera (24.2% a fronte del 22.6%). A Scotti è arrivato il ringraziamento speciale dell’Ad Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che ieri è arrivato a sorpresa nello studio della Ruota della Fortuna: un intervento andato in onda stamattina all’interno di Morning News. “Io sono venuto a salutarvi e a ringraziare tutti i professionisti che hanno collaborato e lavorato a questo prodotto. Avete fatto, abbiamo fatto tutti insieme un piccolo miracolo”, ha detto dopo aver abbracciato il conduttore. “Quindi, tutte le persone coinvolte si meritano il mio e il nostro grande applauso. Bravi. Prova di lavoro, e aggiungo io di coraggio, straordinaria. Abbiamo scritto un pezzettino di storia della nuova televisione e fatto una cosa che non era mai stata fatta. La seconda cosa che devo fare, che voglio fare, è ringraziare Gerry, perché questo signore si è convinto e ha avuto il coraggio, la professionalità e la forza per affrontare questa sfida, che diciamolo chiaro, era ed è una grandissima sfida. Gli abbiamo chiesto di fare l’impossibile, ciò che sembrava non fattibile. Lui ha accettato, ci ha creduto, mi ha e ci ha seguito e oggi portiamo a casa dei risultati che onestamente…”. “Certo – ha ammesso Peri Silvio Berlusconi – la sfida è lunga e dobbiamo essere lucidi e stare tranquilli… Ma sono molto al di sopra delle nostre aspettative. Voglio ringraziare insieme a Gerry anche Samira perché è stata veramente una scoperta. Ultima cosa, noi siamo orgogliosi di questo prodotto ma non solo perché è un bel prodotto televisivo e perché fa degli ottimi ascolti, ma anche perché i nostri concorrenti vanno in onda con un gioco che non è un gioco, in cui si vincono tanti soldi solo legati alla fortuna, senza nessun merito e nessuna reale prova da superare. Noi qui stiamo riportando nelle case degli italiani l’amore per la lingua italiana. È un gioco che oltre che essere divertente è anche istruttivo. Quindi ragazzi: orgogliosi! Grazie. Gerry, Samira, tutti i professionisti Mediaset e Endemol, grazie di cuore. Lavoro meraviglioso. Buon lavoro, vi voglio bene”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA