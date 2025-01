Scuola Onlife, progetto educativo per un digitale consapevole

agenzia

Scintille di Futuro Ets, Edulia e Istituto Enciclopedia Italiana

ROMA, 27 GEN – Parte ‘Scuola Onlife’, un progetto educativo gratuito dedicato alle scuole secondarie di primo e secondo grado, ideato dalla Fondazione Scintille di Futuro Ets, Edulia Treccani Scuola e l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, con il patrocinio dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e il sostegno di Namex. L’iniziativa mira a sviluppare competenze digitali avanzate, promuovendo un uso responsabile delle tecnologie e dei social network e affrontando i rischi legati al cybercrime e all’intelligenza artificiale. Il progetto, online su https://scintille.edulia.it/, si struttura in due fasi principali: formazione per docenti, con un percorso di 10 lezioni, con docenti ed esperti come Alessio Carciofi e Valerio Bassan, che esplorano temi chiave come l’utilizzo consapevole del web, la cybersicurezza, le tecnologie didattiche e l’IA; le lezioni sono disponibili sia in modalità sincrona che asincrona e contribuiscono alla formazione continua valida per le graduatorie. Il secondo percorso è rivolto invece agli studenti: cinque eventi streaming con esperti del settore come Amedeo Balbi e Giulio Armeni che approfondiscono argomenti quali la gestione dell’identità digitale, i rischi del web e il futuro del lavoro nell’era dell’IA. Gli incontri saranno accessibili tramite piattaforma dedicata e possono rientrare all’interno delle ore previste per l’Educazione civica. “In un’epoca in cui il digitale pervade ogni aspetto della vita, è fondamentale educare i giovani non solo a utilizzare le tecnologie, ma a comprenderne i rischi e le potenzialità. La legalità, la sicurezza e il rispetto delle regole online sono pilastri di una società democratica, e la scuola ha un ruolo cruciale in questo percorso” sottolinea Pietro Grasso, presidente della Fondazione Scintille di Futuro Ets. Fra i temi chiave affrontati nel percorso, l’Intelligenza Artificiale, esplorata nelle sue applicazioni, potenzialità e rischi etici e sociali; cybercrime e sicurezza online, focalizzando le strategie per prevenire il furto di dati, il cyberbullismo e altre minacce digitali; identità digitale e social network, con riflessioni sull’uso critico del web, la gestione dell’identità online e la lotta alle fake news; tecnologie didattiche e inclusione, approfondendo la conoscenza degli strumenti digitali per una scuola più interattiva e accessibile, con particolare attenzione agli studenti con disabilità. “La trasmissione della conoscenza e del sapere è la missione fondante di Treccani – afferma Massimo Bray, direttore Generale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana -. Treccani, negli anni, si è impegnata – aggiunge Bray – per raggiungere questo compito su differenti mezzi con una grande attenzione al digitale, per raggiungere il maggior numero possibile di giovani, soprattutto in ambito scolastico grazie anche alla sua piattaforma di didattica digitale Edulia”. “La scuola deve essere al centro della transizione digitale, guidando le nuove generazioni verso un utilizzo consapevole e creativo delle tecnologie” dice Alessio Pasquini, direttore Generale della Fondazione Scintille di Futuro Ets. “Edulia pone un altro tassello importante nella sua missione educativa rivolta alle scuole” aggiunge Andrea Vitelli, Head of Business Development di Edulia dal Sapere Treccani.

