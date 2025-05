Semplicemente Fiorella, Mannoia a giugno torna a Caracalla

agenzia

Due serate-evento con tanti ospiti da Venditti a Bertè

ROMA, 23 MAG – È iniziato il conto alla rovescia per il ritorno di Semplicemente Fiorella, il doppio concerto-evento di Fiorella Mannoia in programma il 3 e 4 giugno alle Terme di Caracalla di Roma a un anno dalle serate sold-out con cui l’artista ha festeggiato sul palco il traguardo delle 70 candeline. Due nuove serate imperdibili nella suggestiva cornice del sito archeologico della Capitale che vedranno alternarsi duetti esclusivi, performance irripetibili e momenti di pura emozione, in un mosaico di generi e talenti che uniscono passato e presente. Tra gli ospiti ci saranno: Antonello Venditti, Alessandro Siani, Antonia, Ariete, Arisa, Beppe Fiorello, Brunori Sas, Diodato, Fabrizio Moro, Francesca Michielin, Giorgio Panariello, Il Volo, Loredana Bertè, Michele Bravi, Nek, Raf, Rose Villain, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Serena Brancale e Tiromancino. Una grande festa collettiva a suon di musica e sorprese, in cui non mancheranno i successi più amati di Fiorella ma anche inediti omaggi a carriere, musica e storie di amici e colleghi che hanno segnato la storia della nostra canzone e, con i loro brani più iconici, la vita di intere generazioni. Oltre ad una super band, sul palco con lei ci sarà anche quest’anno l’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal maestro Rocco De Bernardis, che arricchirà le esibizioni con arrangiamenti e sonorità unici.

