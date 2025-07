Sfera Ebbasta, in 6mila al Giardino Bellini per cantare e ballare con il rapper della musica urban

Catania Summer Fest

Catania ha risposto con un’energia travolgente alla tappa del Summer Tour 2025 di Sfera Ebbasta, con oltre 6000 spettatori che hanno affollato l’arena del Giardino Bellini realizzata dal Comune, per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale catanese.

Dopo aver infiammato gli stadi e i principali festival italiani, Sfera Ebbasta ha fatto tappa a Catania nell’ambito del Catania Summer Fest 2025 promosso dall’Amministrazione Comunale, portando sul palco tutto il suo carisma, l’impatto visivo e la potenza sonora che lo rendono uno dei protagonisti della scena urban italiana.

Con 234 Dischi di Platino, 32 Dischi d’Oro e una fanbase social che su Instagram sfiora i 5 milioni di follower, Sfera ha trasformato il live, organizzato da Giuseppe Rapisarda Management, in una vera e propria esperienza immersiva.

Il pubblico ha ripercorso con lui tutte le tappe della sua carriera, tra giochi di luce spettacolari e lanciafiamme scenografici, in un viaggio che va dalle origini all’esplosione internazionale, passando per X2VR (Island Records), certificato Quintuplo Disco di Platino, fino al nuovo e già iconico progetto con Shiva, Santana Money Gang, doppio Disco di Platino e dominatore delle classifiche.