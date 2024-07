Si cambia musica

Spettacoli

Un allestimento di grande impatto con regia e scene di Enrico Castiglione

A Taormina la Manon Lescaut andrà in scena con un allestimento che si annuncia di grande impatto per lo stile inconfondibile, appassionato e appassionante, di Enrico Castiglione, che con le sue regie coinvolgenti e le spettacolari scenografie, dove l’antico ben si concilia con il nuovo, ha sempre conquistato a Taormina spettatori di ogni parte del mondo. Il ritorno di Castiglione come regista e direttore artistico del Taormina Opera Festival riporta l’opera lirica a Taormina in un alveo di serietà che in questi anni di sua assenza nessuno ha saputo colmare, quando addirittura è stato permesso di andare in scena con “rappresentazioni” operistiche improvvisate con arrivo delle compagnie la mattina e recita la sera stessa, ovvero senza prove di regia in un teatro così grande e senza prove luci e addirittura senza buca per l’orchestra e peggio con l’orchestra sul palcoscenico.

Per la Manon Lescaut del Taormina Opera Festival, firmata Enrico Castiglione, la musica sarà diversa. Sul palcoscenico ci saranno oltre 200 artisti fra cantanti, comparse e coristi, con l’orchestra sinfonica di oltre 70 elementi sistemata in buca d’orchestra e oltre 50 tecnici tra maestri collaboratori, sarte, truccatori, parrucchieri, attrezzisti, macchinisti, elettricisti che dietro le quinte gestiranno la rappresentazione, che si svolgerà su un impianto scenico circolare costruito da La Bottega Fantastica e sarà arricchita dagli sfarzosi costumi del Settecento di vari laboratori sartoriali, le calzature di Pompei, le parrucche di Audello, il make-up di Jo Rizzo. Un allestimento prodotto dal Taormina Opera Festival assieme al Bellini Festival, fortemente voluto dal Comune di Taormina in collaborazione col Parco Archeologico di Naxos-Taormina, che per l’occasione hanno messo il Teatro Antico a disposizione di Enrico Castiglione anche per le prove di regia dei giorni precedenti, quando poi lo stesso Castiglione di notte preparerà luci ed effetti special. Infatti, nei giorni precedenti la Manon Lescaut, destinati alle prove dell’opera, non sono state programmate altre manifestazioni al Teatro Antico.