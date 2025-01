Silvio Laviano: «Pronta una fiction Rai ma torno presto a Catania»

spettacoli

I progetti dell'attore etneo

Su e giù per l’Italia avendo sempre nel cuore la sua Catania. L’attore Silvio Laviano traccia un bilancio del 2024. “Un anno sicuramente positivo- afferma l’attore etneo- sono tornato a vivere a Roma ma appena posso scendo in Sicilia per riabbracciare i vecchi amici. Adesso sono in tournee con “1984” di George Orwell ed ho appena concluso una fiction della Rai che andrà in onda nel 2025. Cosa mi aspetto per l’anno prossimo? Sicuramente tante sorprese e la speranza che possa tornare nella mia città a fare cultura e teatro”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA