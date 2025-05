Simone Susinna: Catania nel cuore, pronto a conquistare il cinema con “Malamore”

spettacoli

Oggi pomeriggio, gli schermi di “La Volta Buona” su Rai1 si sono illuminati con il sorriso contagioso di Simone Susinna. L’attore e modello è stato ospite nel salotto di Caterina Balivo in un momento particolarmente effervescente della sua carriera, in attesa dell’uscita del suo nuovo film, intitolato “Malamore”.

Un momento particolarmente toccante dell’intervista è stato il video messaggio che la redazione del programma ha voluto fargli recapitare direttamente dalla sua amata Catania. Sullo schermo sono apparsi i volti emozionati di mamma Grazia e papà Carmelo, del fratello Danilo e della cognata Virginia. Parole cariche d’affetto e di orgoglio per il percorso di Simone, un incoraggiamento sincero in vista delle nuove sfide professionali e, in particolare, per l’imminente debutto cinematografico con “Malamore”.

Non poteva mancare un saluto speciale da un altro membro importante della famiglia Susinna: il suo fedele amico a quattro zampe, il cane Wish, che ha scodinzolato festoso davanti alla telecamera, aggiungendo un tocco di dolcezza al momento.

Il video messaggio da Catania ha rappresentato un vero e proprio tuffo nel passato per Simone, un ritorno alle radici che lo hanno formato e che continuano a dargli forza. Nei suoi occhi si è vista l’emozione di un figlio lontano che si sente avvolto dall’amore dei suoi cari. Un legame indissolubile quello con la sua famiglia e con la sua città, un sentimento che traspare in ogni sua intervista e che sicuramente lo accompagnerà anche in questa importante tappa della sua carriera con l’uscita di “Malamore”.