Simple Minds fanno il tutto esaurito a Taormina: sold out la seconda data al Teatro Antico

Dopo il successo all’Arena di Verona, la leggendaria band scozzese conquista la Sicilia con due concerti unici

Il prossimo doppio appuntamento live con i Simple Minds al Teatro Antico di Taormina registra il sold out della seconda data di domenica 27 luglio, mentre per il 26 luglio ci sono ancora biglietti disponibili.

Un nuovo successo che segue il sold out dello scorso 15 luglio all’Arena di Verona tra le tappe del “Global Tour” nelle location più iconiche e suggestive della nostra penisola. Il grande ritorno a Taormina della band scozzese è atteso da molti, non solo tra i residenti in Sicilia. Lo scenario di rara bellezza artistica del Teatro Antico di Taormina ha attirato i fan dei Simple Minds da tutta Italia (oltre 2.000 sono i biglietti acquistati da utenti fuori regione) facendo registrare una notevole presenza di pubblico.