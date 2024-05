Sold out le due uniche date siciliane dei Pinguini Tattici Nucleari

I concerti

Ci siamo quasi! Domani sera si concretizzerà il conto alla rovescia per l’atteso ritorno dei Pinguini Tattici Nucleari al PalaRescifina di Messina, due date che hanno registrato il sold out, come tutti i 33 concerti del tour “Non Perdiamoci Mica di Vista \ Fake News Indoor Tour – Palasport 2024”, che da aprile sta portando la band sui palchi dei più importanti palasport italiani.

I due spettacoli a Messina sono realizzati da Puntoeacapo, Shake it (con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita), Il Botteghino, GG Entertainment, Magellano Concerti e in collaborazione con il Comune di Messina, guidato dal Sindaco Federico Basile e l’Assessorato agli Spettacoli e Grandi Eventi Cittadini di Massimo Finocchiaro. Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo tornano ad abbracciare il proprio pubblico, per continuare a raccontare la storia di una giovane band che negli anni ha saputo alternare grandi hit a brani cantautorali, capaci di far sorridere e di far pensare.