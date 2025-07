Sonital Club 2.0: teatro immersivo tra grottesco, musica e riflessione sociale

teatro

All'auditorium Don Bosco di scena la pièce scritta e diretta da Francesco Mazzullo

Gli applausi del pubblico presente all’auditorium Don Bosco di Catania hanno sancito il successo di “Sonital club 2.0” scritto e diretto da Francesco Mazzullo, attore e regista nonché art director del Teatro dell’Accademia di Catania.

Lo spettacolo andato in scena ha mostrato un teatro nuovo che associa il grottesco, brani eseguiti dal vivo , coreografie, danze e musiche che si intrecciano per dare vita ad un racconto surreale, umano, vibrante che diverte, provoca e invita alla riflessione, smuovendo le coscienze. Ambientato in un club immaginario una sorta di “luogo” “non luogo”, sospeso tra realtà e parodia. Qui ogni personaggio apparso in ogni storia è diventato metafora vivente di contraddizioni, specie quelle della nostra contemporaneità. «Il club – spiega il maestro Mazzullo- diventa uno specchio deformante, ironico, ma sorprendentemente autentico delle dinamiche sociali e personali che attraversano il nostro tempo, con particolare riferimento ai temi della parità di genere, dei pregiudizi e delle discriminazioni ancora radicate nella società. Fondamentale è la tecnica del “metateatro” che permette di conoscere l’interiorità dei personaggi, carpire i segreti delle proprie anime in un continuum tra colpi di scena che determinano ribaltamento di ruoli e prospettive e annuncio di nuove verità. Comicità spinta ai limiti del surreale, ritmo narrativo variegato e coerente e partecipazione del pubblico».