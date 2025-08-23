spettacoli
“Sono Solo Canzonette 2025”, Edoardo Bennato conclude a Viagrande il suo tour siciliano
Lo sberleffo e il dubbio gli alleati, protagonisti nei temi che scrive e canta da più di cinquant’anni, Edoardo Bennato storica colonna di un movimento nato agli inizi degli anni Settanta, tutt’oggi in auge.
Una stagione felice, quella corrente, la “Targa Tenco” alla carriera, un documentario dagli ottimi indici di ascolto su Rai Uno, un tour a rappresentare un repertorio, “Sono Solo Canzonette 2025”, sunto tra rock’n’roll e arie classiche, grazie alla presenza di Gennaro Porcelli e Giuseppe Scarpato, sublimi suonatori di chitarre, inoltre le ambientazioni sinfoniche del Quartetto Flegreo.
La Sicilia ha ospitato quattro tappe del tour, dal sagrato di San Giovanni a Ragusa, al lungomare Giardina di Cefalù, passando per Taormina -Teatro Antico, tappa finale a Viagrande domenica 24 agosto, concerto gratuito.