“Sotto il Vulcano Fest”, a Villa Bellini oltre 120 mila presenze

catania

Dall'11 luglio al 29 agosto concerti e spettacoli

L’edizione 2024 di “Sotto il Vulcano Fest” registra un nuovo successo per la stagione di concerti estivi organizzati a Catania da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita all’interno del cartellone “Catania Summer Fest” promosso dal Comune di Catania.

Gli eventi, nel programma svolto dall’11 luglio al 29 agosto alla Villa Bellini, hanno generato un incasso pari a 6 milioni di euro e un indotto per la città di circa 30 milioni, senza attingere a denaro pubblico. Complessivamente la Villa Bellini ha accolto un totale di oltre 120 mila presenze di pubblico pagante ai concerti della rassegna. Segno tangibile di un impegno sinergico tra promoter e amministrazione locale, la realizzazione della nuova Arena nel Piazzale delle Carrozze che il Comune ha allestito, su concessione della Soprintendenza di Catania, dando spazio al teatro all’aperto più grande e di pregio della Sicilia. Ad aprire e chiudere la rassegna due eventi sold out che hanno registrato rispettivamente quasi 5 mila spettatori accorsi alla Villa Bellini per i concerti de Il Volo (11 luglio) e di Antonello Venditti (29 agosto).