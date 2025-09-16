Spagna boicotta Eurovision per la partecipazione di Israele

agenzia

Il ritiro dalla prossima edizione deciso dal Cda di Rtve

MADRID, 16 SET – Il Consiglio di amministrazione della Radiotelevisione pubblica spagnola Rtve ha deciso oggi di ritirarsi dalla prossima edizione del festival di Eurovision, se parteciperà un rappresentante di Israele. È quanto ha segnalato il Cda di Rtve in un comunicato. Madrid si unisce quindi agli altri quattro Paesi – Islanda, Irlanda Paesi Bassi e Slovenia – che boicotteranno la kermesse internazionale in segno di protesta per il conflitto a Gaza e la mancata esclusione di Israele, come già avvenuto per la rappresentanza della Russia per l’invasione in Ucraina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA