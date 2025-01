Spaiato: L’avventura di un calzino e di un uomo che cercano la felicità

Teatro

Protagonista Claudio Casisa con la regia di Annandrea Vitrano

Claudio Casisa è l’uomo dei record. Dopo i sold out a Messina, Marsala e Modica è arrivato il momento di portare il suo tour di “Spaiato” anche a Catania (25 gennaio al Teatro Ambasciatori), Siracusa (26 gennaio al teatro Vasquez), Cefalù, Sambuca di Sicilia, Enna, Caltanissetta ed Agrigento. “Spaiato” è uno spettacolo che mescola umorismo, introspezione e una buona dose di interazione con il pubblico. Lo show, prodotto da Arts Promotion di Mario Russo, vede la regia di Annandrea Vitrano e la collaborazione ai testi di Salvo Rinaudo. Tutto ruota intorno a Wilson che è un calzino spaiato rimasto solo dopo una turbolenta lavatrice che lo ha separato per sempre dalla sua fedele compagna lasciandolo per sempre single e spaiato. A consolarlo tutte le mattine è Claudio Casisa anche lui rimasto da solo dopo una lunga relazione d’amore durata per 10 anni. Nonostante Wilson non pronunci una parola, è Claudio a dare voce al calzino, proiettando su di esso i suoi pensieri e sentimenti più profondi. Per Claudio, Wilson non è semplicemente un calzino inanimato, ma un amico fedele con il quale condividere la sua storia e le sue emozioni. Nel corso dello spettacolo, Wilson e Claudio cercheranno di superare il dolore delle loro ex relazioni e di abbracciare la loro nuova vita da single, scoprendo che la felicità può essere trovata anche nelle situazioni più inaspettate. Con una miscela di umorismo e pathos, “Spaiato” promette al pubblico un’esperienza teatrale coinvolgente e commovente, capace di suscitare risate sincere e riflessioni profonde sull’essenza dell’amicizia e dell’amore. Uno spettacolo adatto a tutte l’età ma particolarmente consigliato per gli amanti della commedia intelligente e delle storie che toccano il cuore. In tutte le date del suo tour, Casisa sta registrando il “sold out”. A breve il suo “Spaiato” andrà a “toccare” anche i teatri di tutta Italia. Al centro dello spettacolo c’è il “Teatrinder”, una formula originale che sta conquistando il pubblico e i critici. Si tratta di un format innovativo che fonde il teatro con il mondo dei social media, creando un’esperienza unica e coinvolgente. Durante lo spettacolo, il pubblico avrà la possibilità di partecipare attivamente, diventando protagonista di una storia esilarante e toccante al tempo stesso. Casisa, sul palco, è un vulcano di energia, capace di far ridere e commuovere il pubblico con la sua sincerità e la sua capacità di raccontare storie vere e toccanti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA