Spettacoli: domenica l’esibizione a Catania del duo catanese Adele de Guidi e Virginia Indaco

Spettacoli, Catania

La flautista e la pianista dalle 19 saliranno sul palco dell'Auditorium del Collegio Universitario d'Aragona per "I Concerti dell'Anfiteatro"

La passione per la musica ha fatto da trait d’union per due giovanissime musiciste catanesi, la flautista Adele de Guidi e la pianista Virginia Indaco, tanto che adesso da qualche anno formano un duo stabile. E queste due straordinarie artiste domenica si esibiranno a Catania nell’ambito de “I Concerti dell’Anfiteatro” all’Auditorium del Collegio Universitario d’Aragona di via Ventimiglia con la regia della presidente, la prof. Rosamaria Terranova e del direttore artistico, il maestro Mario Spinnicchia.

Le due giovanissime musiciste Adele de Guidi e Virginia Indaco

Adele de Guidi e Virginia Indaco si sono laureate entrambe nell’anno accademico 2022 al Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania col massimo dei voti e la lode rispettivamente coi maestri Gianluca Campo e Mariapia Seminara. Fondamentali per la loro formazione musicale sono stati anche i maestri Elena Favaron e Gaetano Indaco.

Adele de Guidi (flauto) e Virgina Indaco (pianoforte) in azione

Hanno partecipato insieme a varie master class con i maestri Riccardo Ghiani, Berten D’Hollander esibendosi nei concerti finali. Recentemente il duo catanese si è esibito a Palermo per l’associazione Martha (Music Art House Academy).

Domenica alle 19 Adele de Guidi e Virginia Indaco nella serata con tema la “La letteratura francese per flauto e pianforte” si esibiranno su musiche di Bonis, Debussy e Poulenc.