Spike Jonze e il regista di Babygirl per lo short movie “Tiger” presentato da Gucci

Spike Jonze e il regista di Babygirl per short movie Gucci “The tiger” per debutto Demna, che riparte da La famiglia Il regista di culto Spike Jonze e Halina Reijina, regista del film Babygirl, sono gli autori dello short movie The tiger che Gucci presenta stasera alla Milano Fashion week. Titolo e autori sono stati ‘spoilerati’ stamattina dall’azienda, che ieri ha svelato in anteprima sempre su Instagram la collezione zero del nuovo direttore creativo, Demna, arrivato da Balenciaga per aprire una nuova pagina per il marchio più importante del gruppo Kering. La collezione “La famiglia”, disponibile dal 25 settembre in 10 negozi Gucci, si compone di una serie di personaggi, la vip, il pesantone, l’ereditiera, il nerd, la milanesa, il narcisista, la sciura, l’introverso, il ragazzo della porta accanto, l’immancabile influencer e via dicendo. Un lookbook per immagini per rileggere i codici del marchio e aprire una nuova era all’insegna della Gucciness.

