Spopola in sala Follemente, al debutto supera 4 milioni di euro

ROMA, 24 FEB – Esordio molto promettente per il nuovo film di Paolo Genovese con il mega cast di attori italiani da Edoardo Leo a Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria che spinge il box office del week end con un totale di biglietti staccati aumentati addirittura del 43% rispetto al box office dello scorso week end. Follemente ha infatti superato al botteghino i 4 milioni di euro e con un solo fine settimana raccoglie quasi quanto un blokbuster della Disney. Si piazza infatti secondo, con un altro milione 287mila euro, Captain America: brave new world, la pellicola che alla seconda settimana di programmazione ha incassato in totale 4,7 milioni di euro. E si piazza terza un’altra pellicola nel suo week end di esordio: il terzo capitolo dei film incentrati sull’Orso Paddington (Puddingotn in Perù) ha sfiorato il milione di euro al box office (987.975). Scende dal secondo posto ma resta buono anche il piazzamento in quarta posizione di The Brutalist, l’epopea di Brady Corbet con Adrien Brody, che ha raccolto altri 300mila euro circa nel week end portando il botteghino delle tre settimane di programmazione a 1,6 milioni di euro. Scende invece dalla terza alla quinta posizione 10 giorni con i suoi, la pellicola di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini che, seppure con soli 169mila euro nel week end, resta tra le regine di incassi con un totale di circa 4 milioni e mezzo di euro. Il battesimo nelle sale italiane de Il seme del fico sacro, la produzione iraniano-franco-tedesca candidata all’Oscar come miglior film straniero ha portato poco meno di 150 mila euro. We live in time, tutto il tempo che abbiamo scende dal quarto al settimo posto in classifica e, con altri 124mila euro raccolti nel fine settimana, totalizza al box office 1 milione 150mila euro circa. Resta in classifica dopo 5 settimane in sala A complete unknow che con altri 113 mila euro porta il totale degli incassi in Italia a meno di 4 milioni di euro (3.879.817). In coda alla top ten si piazzano poi Itaca, Il ritorno, con 108mila euro incassati nel week end e 1 milione 260mila euro circa nel totale delle 4 settimane di proiezione, e Io sono ancora qui, la storia del desaparecido durante la dittatura militare brasiliana Rubens Paiva, che ha raccolto nel fine settimana circa 100mila euro e che in 4 settimane in sala ha totalizzato oltre i milione di euro (1.048.306). In generale secondo i dati forniti da Cinetel nel fine settimana i cinema italiani hanno incassato 8 milioni 324mila euro il 21,9% in più dello stesso periodo dello scorso anno.

