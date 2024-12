Spotify, 2024 in Italia è l’anno di Geolier e di Sanremo

agenzia

Taylor Swift artista più ascoltata al mondo per il secondo anno

ROMA, 04 DIC – In Italia, su Spotify, il 2024 è stato l’anno di Geolier, che conquista il titolo di artista più ascoltato con oltre 1,2 miliardi di riproduzioni, reduce anche dalla fortunata partecipazione a Sanremo e spopola sia nella classifica dei brani più ascoltati che in quella degli album. A rivelarlo è la classifica Wrapped 2024, la campagna che celebra un anno di musica, podcast e passioni condivise da oltre 640 milioni di utenti in tutto il mondo. Saldo sul podio italiano anche Sfera Ebbasta che, dopo tre anni consecutivi in vetta alla classifica di Wrapped, si posiziona quest’anno al secondo posto. In terza e quarta posizione si trovano invece Lazza e Tedua. Chiude al quinto posto Anna che, tra le artiste, è la donna più ascoltata in Italia per il secondo anno consecutivo, confermando il dominio del rap nel panorama musicale italiano al di là del genere di appartenenza. Le canzoni più ascoltate in Italia confermano ancora una volta l’importanza di Sanremo nell’influenzare gli ascolti musicali nel nostro Paese. Al primo posto infatti troviamo la hit sanremese I P’ ME, TU P’ TE di Geolier, con oltre 100 milioni di ascolti, seguita da Come un tuono (feat. Guè) di Rose Villain. In terza posizione Tuta Gold di Mahmood, pubblicata anch’essa durante l’ultimo festival, mentre il quarto posto va a 100 Messaggi di Lazza. La top 5 si chiude con il tormentone estivo Sesso e Samba (feat. Gaia) di Tony Effe, che consolida il suo successo vantando ben 3 brani nella top 10. Nonostante il predominio della musica nazionale, Gata Only dei cileni FloyyMenor e Cris Mj ha conquistato gli utenti italiani, posizionandosi al settimo posto. Tra gli album, Geolier guida la classifica con Dio lo sa, al secondo posto Icon di Tony Effe, seguito da Vera Baddie di Anna al terzo, che si afferma come l’album più ascoltato di un’artista italiana. Quarta e quinta posizione invece per La Divina Commedia di Tedua e I Nomi del Diavolo di Kid Yugi che confermano il dominio del genere rap. Il successo degli artisti italiani valica i confini nazionali, riconfermando i Måneskin come gli artisti italiani più ascoltati all’estero per il terzo anno consecutivo. Seguono i Meduza al secondo posto e Gabry Ponte al terzo. Nella top 10 anche Laura Pausini, al sesto posto, e Raffaella Carrà, al nono. Ma anche un sorprendente Antonio Vivaldi al settimo. Diverso il discorso a livello globale: Taylor Swift si conferma l’artista più ascoltata al mondo per il secondo anno consecutivo, totalizzando oltre 26 miliardi di ascolti e consolidando così il suo ruolo di icona mondiale e nuova regina del pop. E per celebrare questo traguardo, Spotify ha annunciato due iniziative speciali: sul profilo Spotify di Taylor Swift apparirà per la prima volta il badge Global Top Artist, mentre il pulsante di riproduzione di Spotify si animerà con un effetto ispirato alle 11 Ere che hanno segnato la carriera dell’artista. Sul podio insieme a Taylor Swift anche The Weeknd, in seconda posizione, e Bad Bunny, in terza, seguiti da Drake e Billie Eilish rispettivamente al quarto e quinto posto. Tra le canzoni più ascoltate a livello globale nel 2024 domina Espresso di Sabrina Carpenter con oltre 1,6 miliardi di ascolti, consacrando la cantautrice di Quakertown come l’artista rivelazione dell’anno. In seconda posizione si trova Beautiful Things di Benson Boone, seguita da Birds of a feather di Billie Eilish. Chiudono la top 5 Gata Only di FloyyMenor e Cris Mj e Lose Control di Teddy Swims. Con oltre 6 miliardi di riproduzioni totali, The tortured poets department: The anthology di Taylor Swift è l’album più ascoltato al mondo nel 2024, aprendo un podio tutto al femminile in cui trionfano anche Hit me hard and soft di Billie Eilish al secondo posto e Short n’ Sweet di Sabrina Carpenter al terzo. Quarto e quinto posto vanno invece Mañana será bonito di KAROL G e Eternal sunshine di Ariana Grande. Spotify ha monitorato anche i podcast e In Italia, il true crime continua a primeggiare, premiando Elisa True Crime di Elisa De Marco come il podcast più ascoltato per il secondo anno consecutivo. Seguono Indagini in seconda posizione e La Zanzara in terza. Chiudono la classifica One More Time di Luca Casadei al quarto posto e Il podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia al quinto. The Joe Rogan Experience si riconferma il podcast più ascoltato a livello globale per il quinto anno consecutivo, seguito da Call Her Daddy di Alex Cooper in seconda posizione e Huberman Lab di Andrew Huberman in terza.

